Ivan Francescon trovato morto nel Brenta | l’eroe di Jesolo e il dramma che scuote la Polizia di Stato

Ivan Francescon, noto poliziotto di Jesolo, è stato trovato morto nel fiume Brenta a Cadoneghe. La scoperta è arrivata dopo che il suo corpo è stato recuperato dalle acque, suscitando grande sconcerto tra colleghi e cittadini. Francescon era considerato un eroe locale per il suo impegno nella comunità. La polizia sta indagando sulle cause della morte e sulla possibile dinamica dell'incidente.

Chi era Ivan Francescon, il poliziotto della questura di Padova trovato senza vita?. Il corpo riaffiorato nelle acque del Brenta, a Cadoneghe, appartiene a un poliziotto della questura di Padova. Si chiamava Ivan Francescon, aveva 52 anni ed era assistente capo della Polizia di Stato, in servizio al Reparto Prevenzione Crimine del Veneto, con sede in via d’Acquapendente. Una notizia che ha attraversato come un’onda gelida i corridoi della questura. Francescon lascia una moglie e un figlio appena maggiorenne. La sua morte, avvenuta fuori servizio, ha sconvolto colleghi e amici, molti dei quali lo hanno ricordato sui social con fotografie che lo ritraggono sorridente, discreto, lontano da qualsiasi posa da eroe. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

