Padova trovato morto il poliziotto che salvò bimba da annegamento a Jesolo
Un poliziotto di Padova, che aveva salvato una bambina da un annegamento a Jesolo, è stato trovato morto nelle acque del fiume Brenta a Cadoneghe. La scoperta si è verificata ieri pomeriggio, quando il suo corpo è stato recuperato da un passante che camminava lungo il fiume. La sua morte appare improvvisa e ancora da chiarire.
(Adnkronos) – Appartiene a un poliziotto della questura di Padova, il corpo senza vita ritrovato ieri nelle acque del Brenta a Cadoneghe (Padova). Si tratta di Ivan Francescon, 52 anni, in servizio al reparto prevenzione crimine del Veneto. Francescon nel giugno dello scorso anno era salito alla ribalta delle cronache perché, in vacanza con la famiglia a Jesolo (Venezia), si era gettato in acqua per salvare una bambina di 10 anni che stava affogando tra le onde e il padre di lei, anche lui in difficoltà. Per il suo gesto eroico, Francescon venne premiato dal questore di Padova Odorisio. Il poliziotto lascia una moglie e un figlio appena maggiorenne.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trovato morto il poliziotto-eroe Ivan Francescon: salvò una bimba che stava per annegare a Jesolo, aveva 52 anniIvan Francescon, il poliziotto che aveva salvato una bambina a Jesolo, è stato trovato morto nel fiume Brenta a Cadoneghe.
Salvò una bimba dall'annegamento in mare: morto poliziotto-eroeIl poliziotto di Padova, intervenuto per salvare una bambina dall’annegamento in mare, è morto durante l’operazione.
Ivan Francescon, trovato morto il poliziotto eroe: salvò una bimba dall'annegamento a Jesolo
Argomenti discussi: Loris Camporese, morto il padre della Dolciaria: con la moglie Paola aveva aperto la bottega 44 anni fa. Fissati i funerali; Imprenditore trovato morto, aperta inchiesta; Clochard trovato morto in un parco a Milano, aveva 43 anni: è la settima vittima del gelo da inizio anno; Un altro uomo che dormiva all'aperto è morto: è l'ottavo del 2026.
Trovato morto poliziotto eroe, salvò una bimba di 10 anni che stava annegandoLutto nella Polizia di Stato per la scomparsa di Ivan Francescon, assistente capo di 52 anni in servizio al Reparto Prevenzione ... internapoli.it
Ivan Francescon, trovato morto il poliziotto che salvò una bambina dall'annegamento: lutto in QuesturaPADOVA - L'estate scorsa aveva salvato una bambina che rischiava di annegare in mare a Jesolo. Ieri, Ivan Francescon, 52 anni, assistente capo della polizia di Stato, in servizio al ... ilgazzettino.it
Aveva salvato una bambina a Jesolo: poliziotto e padre trovato morto --> https://www.nordest24.it/padova-morto-ivan-francescon-poliziotto-salvo-bambina-jesolo facebook
Una svolta nella lotta alla #leucemia linfoblastica acuta arriva da Padova. Ricercatori dell' @UniPadova e dello Iov Irccs hanno trovato una strategia per trattare la forma a cellule T, che presenta ricadute o resistenza alla terapia standard. #ANSASalute bit.ly/ x.com