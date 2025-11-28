A Verona gli studenti dell’ITS ICT Campus portano l’innovazione nelle Challenge ITS 4.0

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto mercoledì 26 novembre, al Salone Nazionale del Job&Orienta a Verona l’evento dedicato alle Challenge ITS 4.0 a cura della Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore – Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso dell’evento sono state presentate le esperienze concrete dei giovani impegnati nei percorsi di istruzione tecnica e professionale. In particolare, è stato dato spazio alle Challenge ITS 4.0, una novità che unisce scuole superiori e ITS Academy in un percorso coerente, inclusivo e orientato al mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

