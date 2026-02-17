Italia-Svizzera hockey ghiaccio oggi Olimpiadi 2026 | orario playoff tv programma streaming

L'Italia affronta la Svizzera nel torneo di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la fase a gironi con tre partite vinte. La partita si gioca oggi e rappresenta il primo scontro diretto tra le due nazionali in questa fase del torneo. La sfida si svolge alle ore 19:30 in diretta su Raisport e su diverse piattaforme di streaming, attirando l'attenzione di tifosi e appassionati.

Dopo le tre partite della fase iniziale a gironi, il torneo di hockey ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo: con l'inizio della fase ad eliminazione diretta, che coinvolgerà anche un'Italia pronta a vedersela contro la Svizzera. Oggi, martedì 17 febbraio dalle ore 12.10, il Blue Team se la vedrà contro gli elvetici in un incontro senza domani: chi vince va avanti chi perde va a casa. Partita proibitiva per Larkin e compagni che dovranno cercare in tutti i modi di dare del filo da torcere ai rossocrociati: in palio c'è un eventuale quarto di finale di lusso contro la Finlandia, mercoledì 18 febbraio alle ore 18.