Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

Questa mattina le ragazze dell’hockey ghiaccio femminile scendono in campo per la partita contro la Svezia, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La nazionale italiana cerca di aggiustare il tiro dopo le prime sfide del torneo. La partita si gioca alle ore 12 e sarà visibile in diretta tv e streaming. I tifosi sono già in attesa di vedere se le azzurre riusciranno a fare risultato contro una squadra forte come la Svezia.

Prosegue il percorso della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori nella giornata odierna arriverà il secondo impegno del torneo. Dopo l’esordio contro la Francia, infatti, ora sarà la volta della Svezia alle ore 14.40 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Inutile girarci attorno, la sfida contro le fortissime scandinave potrebbe già indirizzare ogni scenario verso il passaggio al turno ad eliminazione diretta. L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Svezia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming Approfondimenti su Italia Svezia Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Questa sera gli occhi sono puntati su Milano, dove l’Italia di hockey su ghiaccio femminile scende in campo contro la Svezia. Italia-Francia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming Oggi le italiane scendono in campo contro la Francia nella partita di hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Italia Svezia Argomenti discussi: In diretta - Milano Cortina 2026; Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming; Olimpiadi Milano Cortina 2026, da oggi prime gare di hockey su ghiaccio: cos'è e quali sono le regole; Hockey ghiaccio, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto nettamente la Francia con il risultato di 4-1, per un'affermazione storica (la prima nella storia azzurra ai Giochi Olimpici), la ... oasport.it Olimpiadi Milano-Cortina, le gare di oggi: il programma e gli orariNel primo giorno ufficiale di gare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ci sono cinque titoli olimpici in palio. Al Cortina Curling Olympic Stadium proseguono i gironi di curling: l’Italia gioca c ... milanotoday.it Arriva Svezia-Italia: sabato alle 14.40 le azzurre tornano in pista all’Arena Santagiulia per cercare un’altra impresa. Coach Bouchard: “Questa squadra è speciale” https://hockeywords.com/arriva-svezia-italia-sabato-alle-14-40-le-azzurre-tornano-in-pista-allar facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.