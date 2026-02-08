Le sprint lo skiathlon e la tecnica dell’utilizzo della sciolina di tenuta | lo sci di fondo sport dove l’Italia ha vinto più medaglie ai Giochi

Il mondo dello sci di fondo si accende di nuovo con le prime gare. Le squadre italiane si preparano a scendere in pista, concentrandosi su sprint, skiathlon e sulla tecnica della sciolina di tenuta. L’Italia ha una lunga tradizione in questa disciplina e, ancora una volta, punta a portare a casa medaglie. I campioni azzurri sono pronti a dimostrare la loro tenacia e a sfidare i migliori del mondo.

Lo sci di fondo è lo sport in cui l’Italia vanta più medaglie alle Olimpiadi Invernali, al pari dello sci alpino, ed è la forma più antica di sci. Nato per coprire lunghe distanze su terreni innevati in Nord Europa, la prima gara documentata risale al 1842. Ma divenne famoso per la traversata della Groenlandia di Fridtjof Nansen nel 1888. È uno dei sette sport che ha debuttato ai Giochi Invernali nella prima edizione di Chamonix 1924. Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina Regole e tecniche di sciata Fino agli anni ’80 del Novecento l’unica tecnica di sciata era quella classica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le sprint, lo skiathlon e la tecnica dell’utilizzo della sciolina di tenuta: lo sci di fondo, sport dove l’Italia ha vinto più medaglie ai Giochi Approfondimenti su Giochi Invernali Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida allo skiathlon femminile, storia, attualità, medaglie Questa mattina si sono disputate le prime gare di sci di fondo a Milano Cortina, con lo skiathlon femminile che ha aperto ufficialmente le competizioni olimpiche. Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida allo skiathlon maschile, storia, attualità, medaglie Domani si assegna la medaglia d’oro nello skiathlon maschile a Milano Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giochi Invernali Argomenti discussi: Sci di fondo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Sci di fondo, gli azzurri al via delle gare di skiathlon ad aprire le Olimpiadi: Pellegrino, punto di riferimento; Olimpiadi invernali: in Val di Fiemme assegnate 21 medaglie d'oro; Federico Pellegrino a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci di fondo maschile. Sci di fondo, gli azzurri al via delle gare di skiathlon ad aprire le Olimpiadi: Pellegrino, punto di riferimentoLo skiathlon aprirà ufficialmente il programma olimpico dello sci di fondo a Milano Cortina 2026 e lo farà nella cornice ormai iconica di Tesero, in Val ... oasport.it Pellegrino alla vigilia dello Skiathlon olimpico: Puntiamo a fare del nostro meglio: pronti a salire sul treno giusto, dovesse passareLo skiathlon aprirà domani la quarta Olimpiade di Federico Pellegrino, salito sul podio sia a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022, duplice medaglia d’argento nelle due sprint, in classico prima, a ... fisi.org BIATHLON - COPPA ITALIA FIOCCHI: NELLA SPRINT DI BIONAZ LUNA FORNERIS VINCE TRA LE GIOVANI E MATILDE GIORDANO E' 3^; VIOLA CAMPERI 1^ E LUCIA BROCCHIERO 2^ ASPIRANTI; THOMAS DAZIANO E' 3° SENIOR. È entrata nel vivo la facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.