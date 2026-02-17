Italia osservatore Board of peace ok della Camera | ira del Pd
La Camera ha approvato la risoluzione sulla partecipazione dell’Italia come osservatore nel Board of Peace, dopo che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato il sostegno del governo. La decisione ha suscitato l’ira del Pd, che ha espresso forte disapprovazione. L’aula ha votato con 183 sì e 122 no, approvando così la proposta della maggioranza.
Via libera dell’aula della Camera con 183 voti favorevoli e 122 contrari alla risoluzione della maggioranza, dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a sostegno dell’Italia come paese osservatore nel Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump.Stop al testo unitario presentato dal centrosinistra (i sì sono stati 123, i contrari 176 e tre gli astenuti). “Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo è il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice, ma se l’Italia accetta di legittimare un organismo pensato per soppiantare le Nazioni Unite nate nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
"Board of Peace unica via, Italia sarà osservatore", Tajani su Gaza alla CameraIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore alla riunione del Board of Peace a Washington, a causa della decisione del governo di partecipare.
