Italia osservatore Board of peace ok della Camera | ira del Pd

Via libera dell’aula della Camera con 183 voti favorevoli e 122 contrari alla risoluzione della maggioranza, dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, a sostegno dell’Italia come paese osservatore nel Board of Peace presieduto dal presidente americano Donald Trump.Stop al testo unitario presentato dal centrosinistra (i sì sono stati 123, i contrari 176 e tre gli astenuti). “Qui state cercando di aggirare un divieto costituzionale giocando con le parole. Questo è il punto. Non si tratta di decidere se partecipare o meno a un vertice, ma se l’Italia accetta di legittimare un organismo pensato per soppiantare le Nazioni Unite nate nel 1945 dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

