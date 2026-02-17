Board of Peace su Gaza Tajani alla Camera | L’Italia sarà osservatore Non possiamo restare ai margini

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore alla prima riunione del Board of Peace su Gaza, dopo aver deciso di non restare ai margini di un tavolo internazionale cruciale. Tajani ha spiegato che questa scelta deriva dalla necessità di seguire da vicino la situazione e di contribuire attivamente, considerando la gravità degli scontri in corso nella regione. A Roma, ha anche sottolineato come il nostro Paese voglia essere presente per tutelare gli interessi italiani e promuovere una soluzione diplomatica.

L'Italia parteciperà come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace su Gaza. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Camera nelle comunicazioni del governo sul piano di pace per il Medio Oriente. Una scelta definita "equilibrata e rispettosa dei vincoli costituzionali", che arriva alla vigilia di un appuntamento considerato cruciale per gli sviluppi della crisi. "Gaza è una ferita aperta". Aprendo il suo intervento, Tajani ha invitato a evitare scontri politici sui temi internazionali, sottolineando la delicatezza del momento. La crisi di Gaza, ha detto, incide sugli equilibri regionali, sulla stabilità del Mediterraneo allargato e sulla sicurezza delle rotte commerciali italiane, considerando che il 40% dell'export nazionale transita attraverso il Mar Rosso.