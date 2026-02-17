Board of Peace unica via Italia sarà osservatore Tajani su Gaza alla Camera
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore alla riunione del Board of Peace a Washington, a causa della decisione del governo di partecipare. Durante l’audizione alla Camera dei Deputati, Tajani ha spiegato che questa scelta nasce dalla volontà di mantenere un ruolo attivo nel dialogo sulla situazione a Gaza. La riunione si terrà giovedì e rappresenta un momento importante per discutere la crisi nella regione.
Secondo quanto riportato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'audizione alla Camera dei Deputati, oggi 17 febbraio, il governo "ha ritenuto opportuno" accettare il ruolo di osservatore alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington. "Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali", prosegue la Farnesina, sottolineando "l'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace, sicurezza e stabilità nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contraria alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Board of Peace su Gaza, Tajani alla Camera: “L’Italia sarà osservatore. Non possiamo restare ai margini”Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore alla prima riunione del Board of Peace su Gaza, dopo aver deciso di non restare ai margini di un tavolo internazionale cruciale.
