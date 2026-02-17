Board of Peace Tajani | Ruolo Italia come osservatore rispetta vincoli Costituzione

Il ministro Tajani ha spiegato che l’Italia ha deciso di partecipare come osservatore alla riunione del Board of Peace a Washington, perché il governo ha ritenuto opportuno accogliere l’invito degli Stati Uniti. La scelta si basa sul rispetto delle norme della Costituzione italiana, che regolano il ruolo del Paese in questa partecipazione. La riunione si terrà giovedì e rappresenta un passo importante nel coinvolgimento internazionale dell’Italia in questioni di pace.

(Adnkronos) – "Il governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione americana a presenziare in qualità di Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington. Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, comunicando alla Camera sulla partecipazione italiana nel Board of Peace per Gaza, sottolineando che "l'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace, sicurezza e stabilità nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contraria alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie".