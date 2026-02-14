Meloni dichiara di essere d’accordo con Trump sulla questione di Gaza, portando l’Italia a entrare nel “Board of Peace” come osservatore. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e discussioni tra le due nazioni, che hanno portato a un coinvolgimento più attivo nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi. L’Italia si unisce così a un gruppo internazionale che cerca di promuovere la pace nella regione, anche se senza un ruolo decisionale diretto.

Il panorama diplomatico internazionale si arricchisce di un nuovo e significativo tassello che vede l’Italia protagonista in una delle aree più instabili del pianeta. La notizia, giunta nelle ultime ore del 14 febbraio 2026, conferma la volontà della Presidenza del Consiglio di non restare ai margini dei grandi processi di stabilizzazione globale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la sua visita ufficiale ad Addis Abeba, ha sciolto le riserve riguardo alla proposta avanzata dalla Casa Bianca, annunciando che l’Italia risponderà positivamente all’appello di Donald Trump. La partecipazione italiana al nascente Board of Peace per la ricostruzione di Gaza segna un punto di svolta nel rapporto tra il governo di Roma e la nuova amministrazione statunitense, delineando un ruolo di mediazione strategica che mira a coniugare le ambizioni nazionali con le necessità di stabilità dell’intero quadrante mediorientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni dice sì a Trump su Gaza: l’Italia entra nel “Board of Peace” (ma solo da osservatore)

Giorgia Meloni si trova di fronte a una decisione importante riguardo al Board of Peace per Gaza, proposto dall’ex presidente Trump.

Giorgia Meloni ha deciso di accettare l’invito di Donald Trump a partecipare alla riunione sul conflitto a Gaza, che si terrà a Washington giovedì prossimo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dal Cdm sì al nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: serve un approccio più duro; Meloni sul decreto sicurezza: La gente vuole questo: norme severe. La stretta sulle norme unisce la maggioranza; Il restauratore cancella il volto dell’angelo Meloni: Me l’ha detto il Vaticano, sì era la premier; Pacchetto Sicurezza, Meloni: Ora approccio più duro. Opposizioni all’attacco.

Meloni dice sì a Trump su Gaza: l’Italia entra nel Board of Peace (ma solo da osservatore)Il panorama diplomatico internazionale si arricchisce di un nuovo e significativo tassello che vede l’Italia protagonista in una delle aree più instabili del ... thesocialpost.it

Referendum Giustizia, il Sì alla riforma cala nei sondaggi ma per Arianna Meloni non è voto sul governoA poco più di un mese dal referendum sulla Giustizia, i sondaggi vedono testa a testa tra Sì e No. Arianna Meloni dice che non è un voto sul governo ... virgilio.it

Giorgia Meloni si dice oggi favorevole agli eurobond. Allora per la prima volta dall’inizio del suo mandato faccia veramente la patriota e si batta per arrivare ad una vera condivisione degli sforzi tra i vari Paesi europei. Purtroppo, fino ad oggi è stata patriota al facebook

Meloni dice che sulla sicurezza “serve un approccio più duro” e accusa ancora la magistratura x.com