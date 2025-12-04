Un nuovo impulso di maltempo sta attraversando l’Italia e accompagnerà il Paese fino a venerdì, con piogge diffuse e il rischio di fenomeni intensi soprattutto al Sud. A delineare il quadro è il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, che parla di un peggioramento legato al passaggio di un ciclone in risalita dal Nord Africa, diretto verso il Mar Ionio. Il Mediterraneo ancora insolitamente caldo fornirà energia aggiuntiva alla perturbazione, favorendo lo sviluppo di nubi imponenti e temporali particolarmente forti. . Le prime precipitazioni hanno già raggiunto il Nord-Ovest, dove sulle Alpi è tornata la neve oltre i mille metri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Maltempo in Italia fino a venerdì: piogge intense e rischio nubifragi al Sud