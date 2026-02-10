Italia a medaglia in 8 sport diversi Ora può arrivare un record unico

L’Italia si conferma protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina. Finora ha conquistato medaglie in otto sport diversi, un risultato che sorprende e mette in evidenza la varietà di talenti italiani. La squadra azzurra si muove con grinta e determinazione, puntando a un record che potrebbe diventare unico nel suo genere.

L’Italia stupisce alle Olimpiadi di Milano Cortina: sono arrivate già medaglie in addirittura otto sport diversi. Il prossimo obiettivo È un’Italia meravigliosa quella che si sta mettendo in mostra alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nei primi quattro giorni della manifestazione, sono arrivate medaglie in addirittura otto sport diversi, ben oltre gli obiettivi inizialmente sbandierati dagli Azzurri. Basta pensare che la Norvegia è messa benissimo nel medagliere, ma non ha quest’eclettismo, anzi è ferma a medaglie in cinque ‘soli’ sport. Anche gli onnipresenti Stati Uniti stanno mostrando tutto il loro valore, ma non vanno oltre le quattro.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia conquista già otto medaglie diverse, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori.

L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta mista di short track: Arianna Fontana è leggendariaStrepitosa Italia, vince il secondo oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026: domina la finale della staffetta mista di short track, Fontana vince ... fanpage.it

Italia a medaglia alle Olimpiadi già in 8 diversi sport! E in altri 5 sarà possibile…L'Italia sta sfoderando un eclettismo sensazionale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In appena quattro giorni di gara sono infatti arrivate ... oasport.it

Arriva un’altra medaglia per l’Italia Constantini e Mosaner conquistano la medaglia di bronzo nel curling doppio misto #corrieredellosportforever - facebook.com facebook

SEMPRE LORO A #Beijing2022 regalano all’Italia la prima medaglia olimpica nel curling… E a #MilanoCortina2026 ci portano la secondaaaaaaaaaaaaaa! Un 5-3 contro la Gran Bretagna che vale un BRONZO da applausi! TUTTI IN PIEDIIIIIIIIIIIIIIIIIIII x.com