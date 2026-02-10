Italia a medaglia alle Olimpiadi già in 8 diversi sport! E in altri 5 sarà possibile…

L’Italia conquista già otto medaglie diverse, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori. In soli quattro giorni di gare, gli atleti italiani hanno portato a casa medaglie in otto discipline diverse, superando le aspettative. La Norvegia, invece, si ferma a cinque medaglie, mentre gli Stati Uniti sono a quota quattro. La sfida è ancora lunga, ma il team azzurro dimostra di essere in forma e pronto a puntare ancora più in alto.

L'Italia sta sfoderando un eclettismo sensazionale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. In appena quattro giorni di gara sono infatti arrivate medaglie addirittura in otto sport diversi! La Norvegia, già involata nel medagliere, è ferma a cinque, ma la stessa corazzata degli USA per il momento non va oltre quota quattro. Sin qui sono arrivati metalli preziosi in sci alpino (1 argento e 2 bronzi), biathlon (1 argento), curling (1 bronzo), pattinaggio di figura (1 bronzo), slittino (1 bronzo), short track (1 oro), snowboard (1 bronzo) e speed skating (1 oro). Non è finita qui, perché l'obiettivo di salire sul podio sarà possibile in altre cinque discipline! Finora è mancato all'appello lo sci di fondo, ma non va dimenticato che le gare più congeniali agli azzurri devono ancora arrivare: la team-sprint a tecnica libera e la staffetta maschile 4×7,5 km.

L’Italia dello short track si gioca oggi una partita importante ai Giochi Olimpici.

Venerdì 6 febbraio segna il giorno tanto atteso: la fine del viaggio della fiamma olimpica e l’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

