Incidenti stradali morti in aumento a Pordenone | la mappa delle aree più colpite
Nel 2024, il Friuli Venezia Giulia registra un aumento degli incidenti stradali, con Pordenone tra le aree più colpite. La mappa delle zone più interessate evidenzia una situazione in crescita che richiede attenzione e interventi mirati per migliorare la sicurezza sulle strade.
Nel 2024, in Friuli Venezia Giulia, si sono verificati più incidenti stradali rispetto all'anno precedente. Un fenomeno che ha portato a un aumento dei feriti e dei morti sulle strade della nostra regione. A stabilirlo è l'ultimo report Aci-Istat che mostra una mappa completa di tutti i dati. Pordenonetoday.it
