Elena Favilli sarà presente all'inaugurazione dei nuovi uffici della Fondazione Giovanni Paolo II a Montevarchi, in provincia di Arezzo. L'evento si terrà martedì 27 gennaio alle ore 17 in via Gorizia. L'apertura rappresenta un importante passo per la presenza della fondazione nel territorio del Valdarno, rafforzando le attività e i servizi offerti alla comunità locale.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – La Fondazione Giovanni Paol o II inaugurerà martedì 27 alle ore 17 i nuovi uffici della propria unità locale nel Valdarno i n via Gorizia n. 35 a Montevarchi (AR). I locali, recentemente rinnovati, sono stati messi a disposizione da Elena Favilli, autrice bestseller internazionale e giornalista impegnata nella lotta alle discriminazioni. Gli spazi concessi alla Fondazione da Elena Favilli hanno per la comunità un valore particolarmente significativo: erano della dottoressa Lucia Verdi, madre dell’autrice, oculista molto amata e ricordata da generazioni di famiglie del territorio per la cura, la professionalità e l’attenzione dedicate ai suoi pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elena Favilli all'inaugurazione nuovi uffici Montevarchi della Fondazione Giovanni Paolo II

