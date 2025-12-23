Natale i The Sun al concerto nella memoria di Giovanni Paolo II

Roma, 23 dic. (askanews) – Mercoledì 24 dicembre su Rai1 nuovo importante appuntamento televisivo per i The Sun che proprio nella serata della vigilia di Natale saranno tra gli artisti di “Nella Memoria di Giovanni Paolo II Giubileo 2025: Da Giovanni Paolo II a Papa Leone XIV – Fari di Speranza” insieme a Hauser, Simone Cristicchi, Amara, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Serena Autieri, Piccolo Coro Kol Rinà, Le voci della venerabile cappella musicale liberiana, accompagnati dall’orchestra del Conservatorio di Musica Tchaikovsky diretta dal Maestro Filippo Arlia. Il programma andrà in onda dalla Basilica Papale Santa Maria Maggiore di Roma, luogo sacro dove venne celebrata la prima messa della vigilia di Natale in Occidente e condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso “luoghi di passato, di presente e di futuro”, che riflettono il messaggio giubilare da Giovanni Paolo II, passando per Papa Francesco e arrivando a Papa Leone XIV e l’idea universale di rigenerazione, esplorando come speranza, etica e responsabilità verso il prossimo e l’ambiente in cui viviamo possano costruire un mondo e un domani migliore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

