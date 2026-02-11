Camera di Commercio nel 2025 sono nate 1.746 nuove imprese

Nel 2025, in provincia di Arezzo, sono nate 1.746 nuove imprese. Durante lo stesso anno, sono state chiuse poche attività, lasciando il saldo positivo. La crescita sembra continuare, anche se ancora bisogna vedere come si evolveranno i prossimi mesi.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Nel 2025 in provincia di Arezzo sono nate 1.746 nuove imprese e ne sono state chiuse (escluse quelle d'ufficio) 1.769, con un saldo negativo di 23 imprese. La flessione, più ridotta rispetto al 2024 (-46 imprese) è la risultante di una contrazione dell'1,8% della natalità imprenditoriale (-32 in valore assoluto) e di una diminuzione del 3% della mortalità (-55 in valore assoluto). Il tasso di crescita del sistema imprenditoriale provinciale si attesta a -0,07%, peggiore del dato toscano (+0,43%) e di quello nazionale (+0,96%). "I dati del 2025 - afferma il presidente della Camera di commercio di Arezzo-Siena, Massimo Guasconi - mostrano un sistema imprenditoriale aretino che, pur in un contesto globale complesso, evidenzia una sostanziale tenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

