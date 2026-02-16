Israele ultraortodossi in rivolta a Bnei Brak contro gli ordini di leva | folla inferocita insegue i soldati Scontri e 23 arresti

A Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa vicino a Tel Aviv, gli abitanti si sono riversati in strada per contestare la chiamata alle armi. La protesta è scoppiata quando i soldati sono stati accolti con insulti e fendenti, con alcune persone che hanno cercato di bloccare il loro passaggio. La folla inferocita ha inseguito i militari, provocando scontri che hanno portato all’arresto di 23 persone.

Scontri e proteste contro l'esercito a Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa alle porte di Tel Aviv, in Israele. Due soldatesse dell'Idf sono state evacuate dalla polizia, dopo essere state circondate e inseguite da una folla di religiosi. La protesta si sarebbe scatenata dopo un messaggio social secondo cui le soldatesse stavano per consegnare ordini di arruolamento a una famiglia del quartiere. Alcune immagini pubblicate sui social mostrano una folla di religiosi inferociti inseguire le due soldatesse scortate dalla polizia. In un altro si vede un gruppo rovesciare un'auto della polizia.