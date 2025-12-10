Decorazioni e addobbi natalizi non conformi Blitz della finanza | oltre 100mila i prodotti sequestrati

La Guardia di finanza di Pesaro, insieme alle compagnie di Urbino e Fano, ha sequestrato oltre 100mila prodotti natalizi non conformi, tra decorazioni e oggettistica. L'operazione mira a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle normative di sicurezza e qualità nel settore delle decorazioni festive.

PESARO - Oltre 100mila addobbi, decorazioni e oggettistica a tema natalizio non conformi sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Pesaro assieme alle compagnie di Urbino e Fano. I prodotti erano tutti privi delle indicazioni in lingua italiana e dell'etichettatura con le informazioni.

