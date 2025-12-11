Danimarca | gli Stati Uniti percepiti come minaccia alla sicurezza nazionale

In Danimarca, gli Stati Uniti sono ormai percepiti come una minaccia alla sicurezza nazionale, a causa di una serie di posizioni aggressive adottate dall'amministrazione Trump negli ultimi anni. Questi atteggiamenti, che includono anche minacce militari e tensioni geopolitiche, hanno messo in discussione il tradizionale rapporto tra i due paesi e influenzano la percezione di alleanza e sicurezza nel contesto europeo.

Lo storico alleato transatlantico americano ora a Copenaghen è percepito come una «minaccia alla sicurezza nazionale», come risultato di una seria di posizioni aggressive, sia politiche che economiche, inaugurate da un anno a questa parte dall’amministrazione Trump e condite anche di neanche troppo velate minacce militari, come nel caso, di cui ora si parla meno, della Groenlandia. Questo scatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Danimarca: gli Stati Uniti percepiti come “minaccia alla sicurezza nazionale”

È una pietra miliare nella storia delle forze aeree Argentina: i primi sei F-16AM/BM sono atterrati sulla pista della base aerea di Las Higueras.? I velivoli, acquistati di seconda mano dalla Danimarca con il consenso degli Stati Uniti, hanno attraversato l'Oce - facebook.com Vai su Facebook

In Europa nati 200 bebè da un donatore di sperma a rischio cancro. Ad alcuni piccoli è stato poi diagnosticato il male, alcuni sono già morti. Il caso denunciato in Danimarca #ANSA Vai su X

Danimarca: gli Stati Uniti percepiti come “minaccia alla sicurezza nazionale” - Lo storico alleato transatlantico americano ora a Copenaghen è percepito come una «minaccia alla sicurezza nazionale», come risultato di una seria di posizioni aggressive, sia politiche che economiche ... Secondo msn.com

Danimarca, anche gli Stati Uniti tra i fattori di rischio per la sicurezza nazionale: cosa c’è nel dossier dell’intelligence - Secondo il New York Times, l’ultimo rapporto dei servizi militari danesi inserisce per la prima volta Washington tra gli elementi di incertezza strategica. Si legge su msn.com