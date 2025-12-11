Danimarca | gli Stati Uniti percepiti come minaccia alla sicurezza nazionale

In Danimarca, gli Stati Uniti sono ormai percepiti come una minaccia alla sicurezza nazionale, a causa di una serie di posizioni aggressive adottate dall'amministrazione Trump negli ultimi anni. Questi atteggiamenti, che includono anche minacce militari e tensioni geopolitiche, hanno messo in discussione il tradizionale rapporto tra i due paesi e influenzano la percezione di alleanza e sicurezza nel contesto europeo.

Lo storico alleato transatlantico americano ora a Copenaghen è percepito come una «minaccia alla sicurezza nazionale», come risultato di una seria di posizioni aggressive, sia politiche che economiche, inaugurate da un anno a questa parte dall’amministrazione Trump e condite anche di neanche troppo velate minacce militari, come nel caso, di cui ora si parla meno, della Groenlandia. Questo scatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

