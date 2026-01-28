Venti di guerra soffiano sull’Iran, mentre la flotta americana arriva nel Golfo. Il presidente statunitense Trump ha già avvertito che potrebbe attaccare se Teheran non torna a negoziare sul tema nucleare. Le tensioni salgono e la situazione si fa sempre più rischiosa.

Venti di guerra soffiano sull'Iran. Il presidente statunitense Trump si dice pronto ad attaccare se Teheran non tornerà a trattare sul nucleare. Il regime iraniano risponde mostrando i muscoli e promettendo una reazione. Servizio di Maurizio Di Schino

© Tv2000.it - Iran, arriva la flotta Usa. Tensioni sul nucleare

Le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno attirato l’attenzione dei media, con notizie non confermate su un possibile nascondiglio di Ali Khamenei in un rifugio sotterraneo a Teheran.

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora.

