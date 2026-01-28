Iran arriva la flotta Usa Tensioni sul nucleare
Venti di guerra soffiano sull’Iran, mentre la flotta americana arriva nel Golfo. Il presidente statunitense Trump ha già avvertito che potrebbe attaccare se Teheran non torna a negoziare sul tema nucleare. Le tensioni salgono e la situazione si fa sempre più rischiosa.
Venti di guerra soffiano sull'Iran. Il presidente statunitense Trump si dice pronto ad attaccare se Teheran non tornerà a trattare sul nucleare. Il regime iraniano risponde mostrando i muscoli e promettendo una reazione. Servizio di Maurizio Di Schino
