Proteste in Iran | ultime notizie Ong | centinaia di vittime uccise dal regime Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi | Pronti alla guerra ma anche ai negoziati

Le proteste in Iran, in corso da oltre due settimane, coinvolgono diverse fasce della popolazione e sono state segnate da numerose vittime secondo le ONG. Il governo iraniano, rappresentato dal ministro degli Esteri Araghchi, ha dichiarato di essere pronto sia al confronto diplomatico che alla possibilità di un conflitto. Queste manifestazioni riflettono un crescente malcontento che continua a coinvolgere vari settori della società iraniana.

PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026. PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell'Iran è attraversata da un'ondata di proteste che coinvolgono commercianti, giovani e ampi settori della società civile. Al centro della rabbia ci sono il crollo dell'economia e la gestione del potere da parte del governo di Teheran. La risposta delle autorità è stata dura: un blackout quasi totale della rete Internet e una repressione violenta delle manifestazioni, mentre sullo sfondo restano le minacce di possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele. Iran, continuano le proteste represse nel sangue; Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, almeno 2 mila morti. Trump valuta opzioni di attacco. Pezeshkian: Usa e Israele seminano caos; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco.

Proteste Iran, bagno di sangue. Trump: “Leader hanno chiamato. Vogliono negoziare”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, bagno di sangue. tg24.sky.it

Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in diretta - Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati ... fanpage.it

In Iran le proteste contro il regime e la gestione della politica economica dilagano anche nelle moschee del Paese: nelle immagini l'attacco a quella di Abuzar a Teheran. Alcuni manifestanti entrano nel luogo di culto armati di spranghe e bastoni. La moschea x.com

in Mezz'ora. . In Iran continuano le proteste, mentre il regime le reprime nel sangue. Secondo l’ong Human Rights Activist News Agency, sono almeno 495 i morti confermati e oltre 10mila gli arresti. Secondo diverse testimonianze, le forze di sicurezza di Teher - facebook.com facebook

