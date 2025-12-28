Vertice in Florida Trump | penso che Putin e Zelensky vogliano un accordo Europei fortemente coinvolti in garanzie di sicurezza

Un vertice in Florida ha suscitato diverse opinioni sulla possibilità di un accordo tra Putin e Zelensky, con Trump che ha suggerito un interesse comune. Gli europei sono fortemente coinvolti nelle questioni di sicurezza, mentre Mosca ha affermato che Putin e Trump si confronteranno nuovamente dopo l'incontro con Zelensky, sostenendo che le iniziative di tregua potrebbero prolungare il conflitto.

Ucraina, vertice Trump-Zelensky. Kiev: “Mosca non vuole la pace” - Dopo aver sentito i leader europei, Zelensky vede Trump in Florida nella speranza di fare passa in avanti per la pace in Ucraina. newsmondo.it

Vertice Trump-Zelensky oggi in Florida/ Negoziati di pace sull’Ucraina, cosa può cambiare. Putin minaccia UE - Zelensky, dopo videoconferenza col Gruppo di Berlino. ilsussidiario.net

Bombardamenti senza precedenti sulla capitale nel giorno della conferma del vertice Trump-Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Il leader ucraino implora aiuto: «Chiediamo un ulteriore sacrificio agli alleati» facebook

Zelensky: “Vertice tra Kiev, Usa e Russia a Miami”. Europa fuori x.com

