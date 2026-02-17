Ginevra | Usa Iran e Russia al tavolo per due crisi globali Trump avverte | Accordo necessario

A Ginevra, gli Stati Uniti, l’Iran e la Russia si riuniscono per affrontare due crisi internazionali, dopo che Trump ha insistito sulla necessità di un accordo. La presenza di tutte e tre le potenze al tavolo indica la volontà di trovare soluzioni concrete. La discussione si svolge in un momento di tensione crescente tra le parti.

Trump alza la posta: negoziati a Ginevra tra Usa, Iran e Russia. Ginevra è al centro di una delicata fase diplomatica. In Svizzera si susseguono colloqui indirizzati a risolvere due crisi internazionali cruciali: il programma nucleare iraniano e la guerra in Ucraina. Il presidente Donald Trump ha avvertito che l’Iran dovrà affrontare “conseguenze” qualora non si raggiunga un accordo, intensificando la pressione mentre i suoi inviati, Steve Witkoff e Jared Kushner, partecipano a negoziati indiretti. Una doppia sfida diplomatica: Iran e Ucraina al centro del dibattito. La città di Ginevra si è trasformata in un crocevia di diplomazia, con due fronti negoziali paralleli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gli Stati Uniti e l’Iran sono di nuovo vicini a un possibile accordo, ma la strada resta difficile.

Donald Trump torna a parlare e lancia un nuovo avvertimento all’Iran.

