Iran terminato round di negoziati con Usa | ‘Clima costruttivo il negoziato è ripartito’
L'Iran ha concluso un nuovo ciclo di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, dopo settimane di tensioni e incontri intermittenti. La ripresa dei colloqui si è svolta in un clima positivo, con entrambe le parti che hanno discusso di principi fondamentali per un possibile accordo sul nucleare. Durante le sessioni, i rappresentanti hanno anche chiarito alcuni punti chiave, come le limitazioni alle attività di arricchimento dell'uranio.
A Ginevra, Usa e Iran hanno riavviato i negoziati. Si sarebbe raggiunta un'intesa sui principi guida per un accordo sul nucleare Non è un accordo, non è una svolta definitiva ma, dopo anni di gelo e diffidenze, il fatto che Stati Uniti d’America e Iran abbiano deciso di mettere nero su bianco una possibile intesa sul nucleare è già, di per sé, una notizia. Il nuovo round di colloqui indiretti a Ginevra si chiude con una formula prudente: “Progressi, ma restano distanze”. Una dichiarazione che significa una cosa sola: il negoziato è davvero ripartito. Le delegazioni non si sono parlate faccia a faccia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi”L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto
Iran, terminati i negoziati con Usa in Oman: previsto nuovo round nei prossimi giorniI negoziati tra Iran e Stati Uniti si sono conclusi in Oman senza un accordo definitivo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: USA-Iran: nucleare al centro del negoziato - ISPI.
Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli USA. Teheran: Progressi. Washington: Resta lavoro da fare(Martial Trezzini/Keystone via AP) I colloqui indiretti sul nucleare tra Stati Uniti e Iran si sono ... msn.com
Iran, concluso round negoziati con gli Usa: Concordi su linee guida per l’intesaA Ginevra concluso round di negoziati tra Iran e Usa. Il ministro iraniano Abbas Araghchi ha dato alcuni aggiornamenti in merito. newsmondo.it
#USA #Israele #Iran #Trump: Ho appena terminato un incontro con il Primo Ministro #Netanyahu di Israele e con i suoi vari rappresentanti. È stato un incontro molto positivo, il meraviglioso legame tra i nostri due Paesi continua. Non è stato raggiunto alcun ac facebook