I negoziati tra Iran e Stati Uniti si sono conclusi in Oman senza un accordo definitivo. Secondo il New York Times, le due parti hanno discusso di una possibile sospensione del programma nucleare di Teheran, in cambio della revoca delle sanzioni americane. Le conversazioni continueranno nei prossimi giorni, ma ancora non ci sono certezze su un’intesa.

Il New York Times riporta la notizia di una possibile sospensione del programma nucleare di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni da parte di Washington La prima fase dei colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti in Oman si è conclusa. La televisione di Stato iraniana ha riferito che i negoziati sono terminati per il momento, senza fornire ulteriori dettagli. Nel frattempo, il sito di notizie americano Axios, basandosi su una fonte informata, ha confermato la chiusura di questa sessione, anticipando però che un nuovo round di negoziati è previsto nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal sito iraniano Iran Nuances, le delegazioni dei due Paesi sono in procinto di rientrare nelle rispettive capitali per confrontarsi e discutere le prossime mosse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, terminati i negoziati con Usa in Oman: previsto nuovo round nei prossimi giorni

Approfondimenti su Iran USA

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti potrebbero ridursi nei prossimi giorni.

Questa mattina in Oman si svolgono i negoziati tra Iran e Stati Uniti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Iran, le ultime notizie in diretta | Concluso il primo round di negoziati indiretti in Oman, Teheran: Iniziati bene. Gli Usa agli americani in Iran: Lasciate subito il Paese; Ad Abu Dhabi finiti i colloqui trilaterali, Zelensky: Non facili ma proseguono - Trump: ho impedito guerra nucleare in Iran e Ucraina; Iran, i negoziati in bilico: Salta il vertice con gli Usa. Poi Trump ci ripensa; Trump: Khamenei ora dovrebbe preoccuparsi. Teheran: colloqui con gli Usa venerdì in Oman.

Iran, Stati Uniti: Gli americani lascino immediatamente il Paese. LIVEIncontro in Oman per scongiurare il conflitto, si lavora ad un piano in 5 punti: i negoziati iniziano alle 10 ora locale, 7 ora italiana. L’Iran vuole concentrarsi sul piano nucleare, gli Usa vorrebbe ... tg24.sky.it

Negoziati Iran-USA in Oman sul nucleare/ Trump: colloqui perché non vogliono l’attacco. La Cina si esponeNegoziati Iran-USA in Oman: cosa c'è sul tavolo e quale ruolo può avere la Cina. Tutti gli scenari e i rischi di un attacco americano ... ilsussidiario.net

Grazie a HuffPost Italia e a Mariano Giustino che continuano a (pre)occuparsi dell'Iran. 30mila giovani, sacchi da cadavere terminati. Ma a che punto sono le proteste Sono state del tutto silenziate Non può essere. Non sarà. Io faccio il tifo per i giovani irania facebook