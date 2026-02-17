Iran Khamenei | Una nave da guerra è pericolosa ma non quanto un' arma in grado di affondarla

L’ayatollah Ali Khamenei ha dichiarato che, anche se una nave da guerra può rappresentare un pericolo, un’arma in grado di colpirla è ancora più minacciosa. La sua frase arriva dopo che gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nell’area del Golfo Persico, aumentando la tensione tra i due paesi. Khamenei ha anche sottolineato che l’Iran si riserva il diritto di difendersi e di rispondere a qualsiasi aggressione.

Il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha minacciato di affondare le navi da guerra statunitensi. Le sue dichiarazioni sono state rese durante un discorso trasmesso dai media statali iraniani, mentre proseguono i negoziati sul nucleare. “Il presidente degli Stati Uniti continua a dire che ‘il nostro esercito è il più forte al mondo’, ma anche l’esercito più potente al mondo a volte può ricevere uno schiaffo tale da non riuscire più a rimanere in piedi “, ha avvertito Khamenei. “Continuano a dire che hanno inviato navi da guerra verso l’Iran – ha proseguito – Ok, certo, una nave da guerra è un dispositivo pericoloso, ma è ancora più pericolosa un’arma in grado di mandare quella nave da guerra in fondo al mare “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

