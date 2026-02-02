Iran-USA Khamenei avverte Trump | Un attacco scatenerebbe una guerra regionale

La tensione tra Iran e Stati Uniti si alza ancora di più. Ali Khamenei ha detto chiaramente che un attacco degli americani porterebbe a una guerra che coinvolgerebbe tutta la regione. La situazione resta molto delicata e nessuno si aspetta un passo indietro da entrambe le parti.

Sale la tensione in Medio Oriente dopo le parole della guida suprema iraniana Ali Khamenei, che domenica ha avvertito che qualsiasi attacco degli Stati Uniti provocherebbe una “guerra regionale”. Una presa di posizione durissima, arrivata mentre Washington rafforza la propria presenza militare nell’area e il presidente Donald Trump minaccia azioni contro Teheran per la repressione delle recenti proteste interne. Le dichiarazioni di Khamenei rappresentano finora il messaggio più diretto rivolto agli Stati Uniti, con la portaerei americana e le unità navali al seguito schierate nel Mar Arabico. La minaccia di Khamenei e la risposta di Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran-USA, Khamenei avverte Trump: “Un attacco scatenerebbe una guerra regionale” Approfondimenti su Iran USA Iran in allerta massima, Khamenei avverte: “Un attacco Usa porterà a una guerra regionale” L’Iran si prepara al massimo livello di allerta dopo le parole di Khamenei, che avverte: “Un attacco degli Stati Uniti porterà a una guerra regionale. Iran, Khamenei: "Qualsiasi attacco Usa scatenerà guerra regionale" Il leader supremo dell’Iran, Ali Khamenei, ha avvertito gli Stati Uniti: qualsiasi attacco contro il suo paese potrebbe portare a una guerra su vasta scala in Medio Oriente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran, fonti Reuters: “Probabile attacco Usa nelle prossime 24 ore” Ultime notizie su Iran USA Argomenti discussi: Iran, militari 'pronti a guerra'. Media: Khamenei nascosto in rifugio; Iran, le news: per Teheran gli eserciti europei ora sono terroristi; Iran, Trump avverte: Grande flotta di navi Usa in viaggio verso quella direzione; La minaccia di Trump all'Iran: La flotta è pronta a intervenire. Iran-USA, Khamenei avverte Trump: Un attacco scatenerebbe una guerra regionaleSale la tensione in Medio Oriente dopo le parole della guida suprema iraniana Ali Khamenei, che domenica ha avvertito che qualsiasi attacco degli Stati Uniti ... thesocialpost.it Iran, Khamenei a Usa: attacco porterebbe guerra regionaleLa Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha avvertito che un attacco degli Stati Uniti provocherebbe un conflitto regionale. La dichiarazione arriva mentre Washington rafforza la presenza navale in Medi ... tg24.sky.it Iran e Stati Uniti: tensioni nel Golfo Persico tra navi militari. Gli avvertimenti di Khamenei e i possibili negoziati Link nei commenti - facebook.com facebook #Iran L'ayatollah Ali Khamenei avverte: "Gli StatiUniti devono essere consapevoli che qualsiasi attacco porterà sicuramente a una guerra nella regione. Non attaccheremo alcun Paese, ma infliggeremo un duro colpo a chiunque ci attacchi". x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.