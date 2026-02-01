L’Iran si prepara al massimo livello di allerta dopo le parole di Khamenei, che avverte: “Un attacco degli Stati Uniti porterà a una guerra regionale.” La tensione tra Teheran e Washington si fa sempre più alta, mentre il governo iraniano si dice pronto a rispondere a qualsiasi mossa statunitense. Nel frattempo, Donald Trump cerca di rassicurare l’opinione pubblica americana, sostenendo di avere tutto sotto controllo, ma le minacce e le provocazioni continuano a far salire il livello di preoccupazione nella regione.

Sembra non si voglia più perdere tempo e concretizzare quanto c’è da concretizzare. L’ottimismo arriva sempre per voce del presidente a stelle e strisce Donald Trump che tende (come sempre) a far percepire che ha tutto sotto controllo. Così per il dossier Iran. Il Paese degli ayatollah, a detta dell’inquilino della Casa Bianca, sta parlando “con noi e lo sta facendo in modo serio“. Quindi, “mi auguro di negoziare qualcosa che sia accettabile“, scandisce Trump che rifiuta di dire se abbia deciso o meno come procedere nei confronti di Teheran. Le uniche informazioni a riguardo arrivano dal Wall Street Journal, da cui si riferisce che il tycoon abbia incaricato il suo team di elaborare opzioni per un’azione militare rapida contro l’Iran, che sia decisiva senza trascinare gli Stati Uniti in una guerra prolungata in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran in allerta massima, Khamenei avverte: “Un attacco Usa porterà a una guerra regionale”

Approfondimenti su Iran Usa

L’Iran ha avvertito gli Stati Uniti che un attacco contro Khamenei equivarrebbe a dichiarare guerra su vasta scala.

Il membro del Parlamento iraniano Pezeshkian ha dichiarato che qualsiasi attacco contro la Guida Suprema Khamenei sarebbe considerato un atto di guerra totale contro l'Iran.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Medio Oriente in allerta per attacco in Iran. Verso apertura valico di Rafah

Ultime notizie su Iran Usa

Argomenti discussi: L’Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Trump: stanno negoziando; La preghiera in pubblico di Khamenei, l'allerta massima dell'esercito: l'Iran tra le voci di attacco Usa imminente; Esplosioni in varie regioni in Iran, in stato di massima allerta le forze di Teheran; Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando.

L'Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Ma Teheran evoca 'progressi' con gli UsaTrump: 'Stiamo parlando'. Il capo del consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran ha parlato di 'progressi' nella 'creazione di un quadro negoziale' con gli Stati Uniti. Notizie di esplosioni a Ban ... ansa.it

Iran: forze armate in stato massima allerta, esplosioni non collegate a Usa (Cnn)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Le forze armate iraniane sono in stato di 'in massima allerta' di fronte a un possibile attacco ... ilsole24ore.com

La preghiera in pubblico di Khamenei, l'allerta massima dell'esercito: l'Iran tra le voci di attacco Usa imminente x.com

Trump valuta l’attacco all’Iran: Teheran in allerta, minacce all’Ue, sanzioni Usa e mediazione della Turchia Trump potrebbe autorizzare raid Usa contro l’Iran già domenica: Teheran dichiara la massima allerta, minaccia l’Ue dopo la black list sui Pasdaran e - facebook.com facebook