Iran foto di Mattarella strappata | Tajani convoca l’ambasciatore

Un deputato iraniano ha strappato una foto di Sergio Mattarella, provocando una reazione immediata da parte di Antonio Tajani, che ha convocato l’ambasciatore italiano a Teheran. L’atto si è verificato durante una manifestazione nel centro della capitale, dove l’immagine del presidente italiano era esposta tra le altre. Questa scena ha suscitato scalpore e ha portato l’Italia a chiedere chiarimenti ufficiali alle autorità iraniane.

"A Teheran un deputato iraniano ha strappato un'immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sessione inaugurale del Parlamento. Ho già dato disposizioni per far convocare l'ambasciatore iraniano alla Farnesina per esprimere ferma condanna sull'accaduto. Rivolgo al Capo dello Stato tutta la mia solidarietà per questo grave episodio nei suoi confronti." Il Parlamento europeo aveva condannato la repressione sistematica delle autorità iraniane contro manifestanti e società civile e aveva avvisato il governo di Teheran che le uccisioni segnalate durante i recenti disordini potrebbero configurarsi come crimini contro l'umanità.