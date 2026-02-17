Iran deputato strappa in aula le foto di Mattarella e dei leader UE

Un deputato iraniano ha preso le foto di Mattarella e dei leader dell’Unione Europea e le ha strappate davanti a tutti in aula. Zarei ha criticato duramente l’Occidente, definendolo “la casa del fascismo e del nazismo”. Durante la protesta, ha anche affermato che l’Europa deve assumersi le responsabilità delle sue azioni passate.

Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato le immagini di diversi leader occidentali. Il gesto è avvenuto dopo aver denunciato la profanazione della "benedetta immagine" della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Su un foglio mostrato (e poi strappato) in aula comparivano le foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Nel suo intervento, Zarei ha pronunciato parole durissime contro l'Occidente: "L'Europa è la patria del fascismo e del nazismo.