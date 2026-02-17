Un deputato iraniano ha rovesciato una foto di Sergio Mattarella durante una seduta parlamentare, causando scompiglio tra i presenti. L’episodio si è verificato ieri, quando il parlamentare ha preso il foglio dal banco e, senza esitazione, lo ha strappato, gettando i frammenti sul pavimento. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i testimoni in aula, creando tensione tra i membri dell’Assemblea.

Un parlamentare iraniano ha strappato un foglio su cui era stampata, tra le altre, una fotografia del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il deputato, Mojtaba Zarei, accusa i leader europei di aver offeso l’immagine “benedetta” della Guida Suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei. Durante un intervento in Parlamento, Zarei ha mostrato, e poi strappato, un foglio di carta sul quale erano stampati i volti di Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Iran, deputato strappa in aula la foto di Mattarella

