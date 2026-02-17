Iran deputato strappa la foto dei leader europei | c’è anche Mattarella Convocato l’ambasciatore di Teheran
Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato una foto dei leader europei, tra cui il presidente Mattarella, durante una seduta del Parlamento di Teheran, citando il passaggio che definisce l’Europa come la “patria del fascismo e del nazismo”. In risposta all’incidente, l’ambasciatore di Teheran è stato convocato dalle autorità italiane per chiarimenti.
“L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo”. Con queste parole il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha attaccato duramente l’Unione europea durante una seduta del Parlamento di Teheran, arrivando a strappare in aula una foto raffigurante alcuni dei principali leader europei. Il gesto, ripreso e rilanciato sui social, sarebbe stato compiuto – secondo Zarei – in risposta all’“insulto” rivolto all’immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Un’escalation simbolica che segna un nuovo punto di tensione nei rapporti già difficili tra Teheran e Bruxelles. Nella fotografia strappata comparivano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e Felipe VI. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
