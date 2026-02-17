Iran deputato straccia foto dei leader europei | c’è anche Mattarella Tajani convoca l’ambasciatore

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha preso un foglio con le immagini di diversi leader europei e l’ha strappato in pubblico, tra cui anche quella del presidente italiano Sergio Mattarella. Durante una seduta parlamentare, l’atto ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Il gesto ha scatenato reazioni immediate e ha portato il governo italiano a chiedere chiarimenti. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha deciso di convocare l’ambasciatore iraniano a Roma per discutere l’accaduto.

