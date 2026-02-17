Iran deputato straccia foto dei leader europei | c’è anche Mattarella Tajani convoca l’ambasciatore
Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha preso un foglio con le immagini di diversi leader europei e l’ha strappato in pubblico, tra cui anche quella del presidente italiano Sergio Mattarella. Durante una seduta parlamentare, l’atto ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. Il gesto ha scatenato reazioni immediate e ha portato il governo italiano a chiedere chiarimenti. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha deciso di convocare l’ambasciatore iraniano a Roma per discutere l’accaduto.
(Adnkronos) – Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il Presidente italiano Sergio Mattarella. "Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!", ha detto il deputato intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti discussi: La leghista Isabella Tovaglieri strappa un’immagine dell’ayatollah Khamenei e il video diventa virale | dall’Iran insulti e minacce di morte.
“L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo”, pronunciando queste parole in aula durante una seduta del parlamento di Teheran il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato una foto raffigurante vari leader europei dopo aver affermato che “l'immagine facebook
