Ipotesi Paoloni per la Provincia Prove d’intesa tra civici e sinistra E si punta agli scontenti di destra

Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, si propone come candidato alla presidenza della Provincia dopo aver incontrato rappresentanti di forze civiche e di sinistra. La proposta nasce anche per coinvolgere gli elettori di destra insoddisfatti, con l'obiettivo di unire diverse anime politiche sotto un progetto comune. Incontri recenti hanno visto i leader locali discutere di possibili alleanze e strategie condivise per le amministrative.

Spunta il nome di Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, come candidato alla presidenza della Provincia per il centrosinistra e i civici. Un nome che metterebbe d'accordo le due parti, per cercare di strappare qualche voto anche tra quegli amministratori di centrodestra che non gradiscono Alessandro Gentilucci, il candidato di Acquaroli. Ieri a Tolentino si è svolta una riunione tra Provincia al Centro, il suo presidente Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio con i due consiglieri provinciali Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, e Claudio Carbonari, consigliere del gruppo misto di Macerata, il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, Matteo Pompei, presidente dei Civici Marche e sindaco di Monte San Martino, Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto, Mauro Romoli, sindaco di Pollenza e Mirko Mari, sindaco di Colmurano.