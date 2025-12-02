La sinistra messa in crisi da una destra che è l’unico argine agli estremismi

Al direttore - Un’osservazione veloce ma assai seria sulla cultura politica della destra liberale o, come preferisco, liberalconservatrice, perché i liberali cosmopoliti della repubblica mondiale e dei diritti universali mi allarmano per il loro eccesso di razionalismo e dogmatismo, mentre i conservatori comunitaristi mi rassicurano di più riguardo alla mia identità italiana, europea e cristiana (il lievito, siamo d’accordo? di tutta la nostra civiltà occidentale). La riforma di destra del premierato, salvo per l’elezione diretta del premier che, io ritengo, non è necessaria ed è piuttosto d’ingombro, è genuinamente liberale per il suo assetto complessivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La sinistra messa in crisi da una destra che è l’unico argine agli estremismi

