Montemesola prove tecniche di rivoluzione | destra e sinistra si preparano al matrimonio politico per fare fuori Insieme

Montemesola si appresta a tornare alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale, segnando un momento di importante rinnovamento politico. Le forze di destra e sinistra avviano un dialogo finalizzato a un possibile accordo, in vista di un nuovo assetto amministrativo. La consultazione elettorale, prevista nel 2026, rappresenta un'occasione per il territorio di riflettere sul proprio futuro e sulle scelte da compiere.

Tarantini Time Quotidiano Primavera 2026: Montemesola tornerà alle urne per eleggere il nuovo Consiglio comunale. Dal 2010 il paese vive sotto lo stesso sole, quello del gruppo Insieme, che governa ininterrottamente da sedici anni. Prima con Vito Punzi, sindaco dal 2010 al 2020, poi con il fratello Ignazio, eletto alle ultime comunali. Una dinastia in salsa civica, potremmo dire. I numeri delle scorse liste li abbiamo già analizzati in un precedente articolo. Oggi, invece, parliamo di ciò che si muove sotto traccia. Perché in redazione stanno arrivando voci sempre più insistenti: la prossima campagna elettorale sarà rovente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

