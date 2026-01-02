Nel 2026, gli smartphone continuano a evolversi con innovazioni come i modelli pieghevoli e dispositivi ispirati ai classici libri, come quelli di Motorola. L’attenzione si concentra sulle novità presentate al CES di Las Vegas, che si tiene dal 5 al 9 gennaio. Questi sviluppi testimoniano l’impegno del settore a migliorare funzionalità, design e usabilità, anticipando le tendenze che plasmeranno il mercato nel prossimo futuro.

La tecnologia, come si sa non si ferma mai: l’inizio dell’anno si concentra sul Ces di Las Vegas (dal 5 al 9 gennaio), primo grande show di quello che ci si aspetta dal futuro. Per gli smartphone l’attenzione è sul Mobile World Congress di Barcellona (2-5 marzo), ma come sempre alcune aziende tendono ad anticipare già da fine gennaio le uscite dei nuovi modelli. In attesa di scoprirli, ecco allora qualche anticipazione di ciò che vedremo quest’anno. Samsung: la famiglia Galaxy S26 (e gli Z). La prima novità è che la serie Galaxy S26 non verrà lanciata a gennaio come da tradizione, ma probabilmente il 25 febbraio a San Francisco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall'iPhone pieghevole al "libro" di Motorola: ecco gli smartphone del 2026

Leggi anche: iPhone pieghevole, smart glasses (e non solo): le novità Apple più attese per il 2026

Leggi anche: L’iPhone pieghevole costerà quanto due Pro Max, secondo gli analisti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Apple, le novità in arrivo nel 2026 per iPhone, iPad e Mac; S Pen verso il ritorno sui pieghevoli Samsung, e il merito è di... Apple; I tre smartphone pieghevoli più attesi del 2026: attenzione alla proposta di Honor; iPhone Fold, Apple continua a testare il vetro flessibile ultra-sottile: la piega del display sarà invisibile.

Dall'iPhone pieghevole al "libro" di Motorola: ecco gli smartphone del 2026 - ?Sul fronte top di gamma, il Find X10 è atteso nei primi mesi dell’anno con Android 16, chipset di fascia alta (probabile MediaTek Dimensity 9500) e fino a 16 GB di RAM. msn.com