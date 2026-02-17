Iphone 18 rimuoverà completamente lo slot sim in europa

Apple ha deciso di eliminare lo slot SIM nei nuovi iPhone 18 in Europa, per favorire l’adozione della tecnologia eSIM. La scelta riguarda tutti i modelli in arrivo, che saranno venduti senza slot fisico, spingendo gli utenti a usare solo schede digitali. In alcuni paesi europei, questa modifica potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti attivano e gestiscono le loro connessioni mobili.

Questo testo analizza le tendenze legate alla tecnologia eSIM e al possibile passaggio europeo verso dispositivi esclusivamente digitali, prendendo in esame la serie iPhone 18 e le sue prospettive di lancio. verranno riassunte le informazioni disponibili sui mercati attuali, sulle implicazioni hardware e sulle dinamiche di attivazione, offrendo una visione chiara e orientata al cliente senza introdurre elementi estranei alle fonti. eSIM in europa: arrivo con la serie iPhone 18. secondo un recente rapporto, l’ europa potrebbe entrare nel gruppo di mercati che vendono modelli iPhone senza slot fisico per la SIM, con la serie iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max che adotteranno questa configurazione entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

iPhone 18: l’Europa verso la sola eSIM, addio alla SIM fisica entro il 2026. Cambia l’accesso alla rete mobile.L’Unione Europea ha deciso di eliminare le schede SIM fisiche entro il 2026, spinta dalla volontà di semplificare l’accesso alle reti mobili.

L'iPhone 18 potrebbe essere il primo pieghevole della storia AppleL'iPhone 18 potrebbe rappresentare il primo modello pieghevole della storia Apple, suscitando grande interesse tra gli appassionati e gli analisti.

