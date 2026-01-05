Fazzini verso l’addio alla Fiorentina? Il centrocampista è stato offerto alla Lazio | occhio all’intreccio con Fabbian

Resta da chiarire il futuro di Fazzini, che potrebbe lasciare la Fiorentina. Il centrocampista è stato proposto alla Lazio, aprendo un possibile intreccio con Fabbian. La situazione si sviluppa in un contesto di mercato in evoluzione, con attenzione alle strategie delle squadre e alle opportunità di rafforzamento. Il prossimo passo potrebbe influire sulle dinamiche della rosa e sulle scelte tecniche di entrambe le società.

