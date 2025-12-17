Vodafone down guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia

Una mattinata difficile per le telecomunicazioni italiane, con numerosi utenti che segnalano interruzioni e disservizi. A partire dalle 10:30, problemi alla rete Vodafone e altri operatori come Fastweb e ho stanno causando blocchi sia per i servizi fissi che mobili in tutto il paese.

© Quifinanza.it - Vodafone down, guasto alla rete Fibercop blocca fisso e mobile in Italia Vodafone in down, e non solo. Mattinata complicata per le telecomunicazioni italiane: a partire dalle 10:30 migliaia di utenti hanno iniziato a segnalare gravi disservizi alle reti Vodafone, Fastweb e ho. Mobile, con problemi diffusi sia sulla rete fissa sia su quella mobile. L'assenza totale di connessione internet, il mancato accesso al web e l'isolamento delle linee telefoniche sono stati i disagi più segnalati, con un picco evidente sulle piattaforme di monitoraggio come Downdetector e un'ondata di proteste sui social network. Perché Vodafone è in down. Secondo quanto comunicato ufficialmente da Vodafone, il blackout è riconducibile a due guasti alla rete Fibercop localizzati nelle zone di Rimini e Forlì, che hanno avuto un impatto significativo sui clienti serviti dalla rete dell'operatore.

Questi sono i primi effetti della vendita di #Vodafone a #Fastweb... #down da stamattina anche #Ho x.com

BUONGIORNO PER MOTIVI TECNICI DI VODAFONE NON FUNZIONA IL TELEFONO E NON SONO RIUSCITI A FARE UN TRASFERIMENTO DI CHIAMATA CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO. - facebook.com facebook

