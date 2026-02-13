Gratteri ha tutto il centrodestra contro | lite con minaccia di denuncia sul referendum

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, si trova nel mezzo di uno scontro acceso tra i leader del centrodestra, dopo aver criticato duramente la proposta di referendum sulla giustizia e aver minacciato di denunciarne i promotori. La sua posizione ha scatenato reazioni immediate e forti, con alcuni esponenti politici che lo accusano di interferire nella campagna referendaria e di mettere a rischio l’indipendenza delle procure. Gratteri, noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata, ha ribadito di aver agito nel rispetto delle leggi e di voler difendere l’autonomia della magistratura, ma il clima si è fatto teso.

Il referendum sulla giustizia infiamma il dibattito politico. O meglio lo fanno le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Che il magistrato non si tiri indietro davanti a polemiche o temi spinosi è noto, stavolta però le sue parole hanno alzato un polverone che rischia anche strascichi pesanti. "Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente", ha detto il magistrato. C'è stata la levata di scudi del centrodestra, col vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini che minaccia anche di denunciare Gratteri.🔗 Leggi su Today.it

Questa mattina il Fatto Quotidiano ha pubblicato un forum dedicato alla riforma della separazione delle carriere, con Nicola Gratteri protagonista.

Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, risponde duramente a Nordio dopo le accuse e le parole sul referendum, affermando che non si farà mettere a tacere con le minacce.

