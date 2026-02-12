Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha criticato duramente il Referendum, affermando che «per il Sì voteranno imputati e massoneria deviata». Secondo lui, la riforma favorisce i potenti e i ricchi, creando un pm «super poliziotto» che mette in difficoltà le garanzie per gli ultimi e i deboli in tribunale. La reazione di La Russa è stata di stupefazione, definendo le critiche «basite», mentre Gratteri si è difeso dicendo di essere stato «strumentalizzato».

Al referendum sulla Giustizia «per il No voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». A dichiararlo il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, testimonial del No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, nel corso di un'intervista in video rilasciata al Corriere della Calabria. Da Gratteri è arrivato anche un appello al voto: «Penso che, in genere, a qualsiasi tipo di voto, i cittadini devono, hanno l'obbligo di partecipare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Gratteri sul Referendum: «Per il Sì voteranno imputati e massoneria deviata». La Russa: «Basito». Poi la replica: «Io strumentalizzato»

Gratteri punta il dito contro chi sostiene il sì al referendum.

Il centrodestra attacca duramente Nicola Gratteri sul referendum.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Tempesta sul referendum, Gratteri: Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata; Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su Gratteri; Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi.

Referendum, La Russa scende in campo e attacca Gratteri: Alza i toni e offende. Il procuratore aveva detto: Per il sì imputati e massoniIl procuratore: Per il sì voteranno imputati e massoni. La Russa e Tajani all'attacco: Offende milioni di italiani ... ilfattoquotidiano.it

Bufera politica sulle parole di Nicola Gratteri sul referendum. Cosa ha detto e chi lo ha criticatoNordio: sono sconcertato, servono test psico attitudinali, 'anche per quello che il Procuratore ha detto dopo' ... tg.la7.it

Il faccia a faccia ospitato da Bruno Vespa tra le ragioni del sì e quelle del no al referendum sulla Giustizia. Sia Bachelet che Nordio hanno condannato le parole di Nicola Gratteri, poi lo scontro sui provvedimenti disciplinari, caso Palamara e Tortora - facebook.com facebook

Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: «Voteranno sì imputati e massoneria deviata»: è polemica ilsole24ore.com/art/referendum… x.com