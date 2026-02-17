La dizi turca Io Sono Farah, con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek, si prepara a un periodo intenso di programmazione su Canale 5. Nei prossimi giorni, la soap andrà in onda quattro sere in prime time, sfidando la prima e la quarta serata del Festival di Sanremo. Programmazione straordinaria in arrivo. Dopo il consueto prime time di venerdì 20 febbraio, Adim Farah tornerà in onda anche domenica 22 febbraio, sostituendo temporaneamente Chi Vuol Essere Milionario? – Il Torneo. Successivamente, la serie turca sarà protagonista di altri due serali: martedì 24 e venerdì 27 febbraio, subito dopo i tradizionali appuntamenti con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Io sono Farah sacrificata in prime time contro il Festival di Sanremo

