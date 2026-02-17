Io sono Farah sacrificata in prime time contro il Festival di Sanremo
La dizi turca Io Sono Farah, con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek, si prepara a un periodo intenso di programmazione su Canale 5. Nei prossimi giorni, la soap andrà in onda quattro sere in prime time, sfidando la prima e la quarta serata del Festival di Sanremo. Programmazione straordinaria in arrivo. Dopo il consueto prime time di venerdì 20 febbraio, Adim Farah tornerà in onda anche domenica 22 febbraio, sostituendo temporaneamente Chi Vuol Essere Milionario? – Il Torneo. Successivamente, la serie turca sarà protagonista di altri due serali: martedì 24 e venerdì 27 febbraio, subito dopo i tradizionali appuntamenti con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Io Sono Farah salta un turno in prime time
In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026, la trasmissione
Io Sono Farah ‘immolata’ contro Sanremo
Farah, la protagonista di Io Sono, si impegna a trasmettere quattro episodi in prima serata su Canale 5, sfidando il Festival di Sanremo, che si svolgerà nello stesso periodo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cime tempestose: tutte le differenze tra il film e il libro - fem; Io sono Farah, anticipazioni turche: Orhan viene arrestato, la fine dei suoi crimini; Io Sono Farah, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio: matrimoni bloccati e segreti pericolosi; Io sono Farah in prima serata contro Sanremo: la nuova programmazione di Canale 5.
Io sono Farah in prima serata contro Sanremo: la nuova programmazione di Canale 5Io sono Farah su Canale 5 in prima serata con appuntamenti speciali anche nella settimana di Sanremo: ecco quando andrà in onda ... ultimenotizieflash.com
Io Sono Farah ‘immolata’ contro SanremoIo Sono Farah si prepara a fare gli straordinari. Nei prossimi giorni, la dizi turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek andrà in onda per ben quattro sere, in prime time, su Canale 5 e si ... davidemaggio.it
«Farò qualunque cosa per ritrovare Tahir! » Le parole di Farah racchiudono tutto il turbamento che caratterizza le nuove puntate di "Io sono Farah", in onda fino al 20 febbraio. I prossimi episodi si annunciano davvero movimentati: Tahir, detenuto in un carcere facebook