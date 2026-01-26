io sono farah salta un turno in prime time

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026, la trasmissione

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2026, Io Sono Farah non verrà trasmessa in prima serata come era inizialmente previsto. Ma i fan della dizi possono stare tranquilli: le travagliate vicende di Farah Er?adi e Tahir Lekesiz torneranno in onda, nella fascia serale di Canale 5, già dalla prossima settimana. Domani sera, al posto di Io Sono Farah verrà trasmesso il film L’ultima volta che siamo stati bambini, ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale e che ha segnato il debutto alla regia di Claudio Bisio. Una proposta televisiva senz’altro più adatta per la giornata, dedicata alle vittime della Shoà. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

