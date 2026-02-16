Io Sono Farah ‘immolata’ contro Sanremo

Farah, la protagonista di Io Sono, si impegna a trasmettere quattro episodi in prima serata su Canale 5, sfidando il Festival di Sanremo, che si svolgerà nello stesso periodo. La serie turca, con Demet Özdemir e Engin Akyürek, andrà in onda nelle stesse date del festival, creando una sfida diretta tra due programmi molto seguiti. La scelta di programmare la serie in questo modo mira a catturare l’attenzione degli spettatori che si dividono tra le due proposte televisive.

Io Sono Farah si prepara a fare gli straordinari. Nei prossimi giorni, la dizi turca con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek andrà in onda per ben quattro sere, in prime time, su Canale 5 e si scontrerà con la prima e la quarta serata del Festival di Sanremo. Dopo il prime time ‘regolare’ di venerdì 20 febbraio, Adim Farah andrà in onda anche domenica 22, al posto di Chi Vuol Essere Milionario? – Il Torneo, mentre martedì 24 e venerdì 27 febbraio si sconterà con il Festival di Sanremo, subito dopo i consueti appuntamenti con La Ruota della Fortuna. Una programmazione che, di fatto, accelererà tantissimo gli eventi della soap, in onda anche dal lunedì al venerdì alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

