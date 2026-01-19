Murales da Guinnes Record sulla facciata del carcere | dipinte ' nuove voci'

Il Muro della Libertà, un’opera monumentale di Alessandro Ciambrone sulla facciata del carcere di Santa Maria Capua Vetere, sta diventando un punto di riferimento culturale. Coinvolgendo studenti, docenti, professionisti e associazioni locali, il progetto arricchisce il muro con nuovi contenuti, trasformandolo in una testimonianza di speranza e rinascita. Questa iniziativa contribuisce a rendere il luogo più aperto al dialogo e alla comunità.

Studenti, docenti, professionisti, associazioni culturali e realtà del territorio stanno arricchendo di contenuti il Muro della Libertà, l'opera monumentale realizzata dall'artista Alessandro Ciambrone sulla facciata del carcere di Santa Maria Capua Vetere diretto da Donatella Rotundo.

La Torre Allianz, il secondo grattacielo più alto d'Italia, regala a Milano un Guinness World Records. MattinaLive. L'arte che abbatte le sbarre e conquista il Guinness: insieme a noi Alessandro Ciambrone, ideatore del "Muro della Libertà", e l'architetto Antonella Iovino. Entriamo nel cuore della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere per raccontare

