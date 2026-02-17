Invitate Putin! la follia di Vannacci in diretta in Parlamento

Durante una diretta in Parlamento, il deputato Edoardo Ziello del partito di Roberto Vannacci ha chiesto di invitare Putin, suscitando grande sorpresa tra i presenti. La proposta è arrivata mentre si discuteva del nuovo Board of Peace, che dovrebbe coinvolgere anche la Russia. Ziello ha sostenuto che senza Mosca, il progetto non avrebbe senso, e ha aggiunto che questa richiesta rappresenta un messaggio forte. La sua proposta ha scatenato reazioni contrastanti tra gli altri parlamentari, alcuni sorridendo, altri scuotendo la testa.

Via libera al Board of Peace, ma con una condizione precisa: dentro anche la Russia. È questa la linea espressa alla Camera dal partito guidato da Roberto Vannacci, attraverso l'intervento del deputato Edoardo Ziello durante il dibattito sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel corso della discussione in Aula, Ziello – uno dei tre parlamentari del gruppo Misto che rappresentano il primo nucleo del movimento del generale – ha chiarito la posizione: «Siamo favorevoli, perché se non sei al tavolo sei nel menu». Una frase che sintetizza l'approccio pragmatico rivendicato dal partito sul nuovo organismo internazionale.