Follia Nato | guerra preventiva a Putin
L’ammiraglio Cavo Dragone, capo militare: «Dovremmo essere più aggressivi con Mosca, cyberattacchi per scongiurare imboscate». Ma l’Organizzazione ha scopi difensivi: questa sarebbe una forzatura. Con il rischio che dal conflitto ibrido si passi a quello coi missili. «Attacco preventivo». L’avevamo già sentito ai tempi dell’Iraq e non andò benissimo. Eppure, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare Nato, ha riproposto uno dei capisaldi della dottrina Bush in un’intervista al Financial Times. Si riferiva alla possibilità di adottare una strategia «più aggressiva» con la Russia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pareti grezze, profumo di vernice e un sogno che prendeva forma. Da quell’energia è nato The Lab, un luogo di gusto, persone e follia creativa. Oggi torniamo lì, dove tutto ha avuto inizio: un viaggio nei ricordi per celebrare dieci anni di emozioni. The Lab | - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Nato-Russia, Cavo Dragone avverte Mosca: sì ad attacchi ibridi preventivi. I russi: «Irresponsabili» - Prima di tutto ci sarebbe da sgombrare il campo dal rischio di un equivoco: la Nato non si prepara a piazzare i suoi missili o i soldati armati ai confini dell’Europa né a ... Secondo ilmattino.it
Guerra Nato-Russia, il capo militare dell'Alleanza avverte Mosca: sì ad attacchi ibridi preventivi - Prima di tutto ci sarebbe da sgombrare il campo dal rischio di un equivoco: la Nato non si prepara a piazzare i suoi missili o i soldati armati ai confini dell’Europa né a schierare le portaerei ... Lo riporta ilgazzettino.it
Attacco preventivo alla Russia. Zakharova: "Nato irresponsabile" - La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria ... Si legge su iltempo.it
Ucraina, Cavo Dragone: "Nato valuta cyber-attacco preventivo alla Russia". Ira di Mosca - L'ammiraglio citato dal Financial Times: "Essere più aggressivi rispetto all'aggressività della nostra controparte potrebbe essere un'opzione". Da adnkronos.com
“Nato valuta attacco preventivo contro la Russia”/ Cavo Dragone: “Servono contromisure alla guerra ibrida” - La Nato studia difesa dalla guerra ibrida della Russia che potrebbe includere anche un attacco preventivo, l'anticipazione dell'ammiraglio Cavo Dragone ... Si legge su ilsussidiario.net
Guerra (ibrida) alla Russia. La Nato valuta attacchi preventivi. Ira del Cremlino: irresponsabile - L’ipotesi di un’offensiva informatica, Cavo Dragone: “Serve più aggressività”. Riporta msn.com